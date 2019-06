Wall Street chiude in rosso

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,67%; sulla stessa linea, vendite diffuse sullo, che chiude la giornata a 2.917,38 punti. Pessimo il(-1,7%), come l'S&P 100 (-1,1%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,84%),(-1,60%) e(-1,07%).Al top tra i(+0,87%),(+0,85%),(+0,74%) e(+0,55%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,16%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,2 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,12%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,92%.(+3,84%),(+1,92%),(+1,86%) e(+0,79%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,97%.Sensibili perdite per, in calo del 3,93%.In apnea, che arretra del 3,34%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,17%.