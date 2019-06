Somec, fusione per incorporazione controllata 3.0 Partners

Somec

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di 3.0 Partners, già interamentecontrollata dalla società specializzata nell'ingegnerizzazione, design e realizzazione di grandi progetti chiavi in mano nell'ambito navale e civile relativi a involucri vetrati, progetti architettonici speciali, allestimento di aree pubbliche e catering per grandi cucine.3.0 Partners, con sede a San Vendemiano (TV), detiene il 100% delle quote di 3.0 Partners USA che a sua volta detiene il 50,9% delle quote di Fabbrica.