Autonomia, Buffagni: penalizza Sud e aumenta spesa, così è suicidio

(Teleborsa) - "Noi abbiamo studiato il testo e poiché non viviamo di annunci, ma di lavoro, possiamo dire che porta a tagliare le risorse al Sud, o addirittura a far aumentare la spesa pubblica, il che non va bene.". E' quanto ha affermato il sottosegretario M5S alla presidenza del Consiglio,, in un'intervista al Corriere a proposito dei danni per il Sud con l'autonomia regionale. "Non so se Salvini abbia letto bene il testo - ha aggiunto - quella proposta aumenta i trasferimenti al Nord a discapito del Sud, o in alternativa facendo aumentare la spesa pubblica. Prospettiva a dir poco inopportuna per l'Italia oggi".Quanto al sospetto che i 5 stelle vogliano tornare indietro, ha detto: ". La Lega voleva lo statuto speciale, che è incostituzionale e noi abbiamo proposto di lavorare sul federalismo differenziato, senza però che venisse tolto un euro a nessun altro territorio". E ha aggiunto: "Nel, perché se fatta bene è utile. Non ho ansie da prestazione, ma non voglio prendere in giro i cittadini".Secondo il sottosegretario, "il, ma io penso che gli errori si possano risolvere con un lavoro unitario, perché il tema è nel contratto di governo. Noi le cose vogliamo farle, ma bene. La fretta è una cattiva consigliera e spesso anche gli annunci".E allora perché Salvini voleva approvarlo due giorni fa? "Perché Matteo è un fenomeno a comunicare".