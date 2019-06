Ex Ilva, Garavaglia:entro giovedì Di Maio garantisca che non chiude

(Teleborsa) - "Di Maio ha detto che vedrà i vertici diil 4 luglio: bene, noichiarendo che l'Ilva non chiude e che dunque saremo tutti pancia a terra per il rilancio della fabbrica. Chiuderla è roba da fantascienza.Una questione che coinvolge l'intera manifattura italiana". E' quanto ha affermato in un'intervista a Repubblica, il viceministro all'Economia,Sullo scontro fra Atlantia e il ministro Luigi Di Maio, Garavaglia ha detto: "Non entro nel merito perché io non mi sognerei mai di fare dichiarazioni su una società quotata in Borsa. Più in generale dico che bisogna dare segnali di stabilità e fiducia agli investitori".