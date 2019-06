Il settore beni personali a Milano in territorio positivo (+1,20%)

indice dei beni personali italiano

comparto beni personali e casalinghi europeo

comparto degli articoli casalinghi in Italia

indice EURO STOXX Personal & Household Goods

Moncler

Ferragamo

mid-cap

Brunello Cucinelli

Tod's

De' Longhi

bassa capitalizzazione

Piquadro

Safilo

Aeffe

(Teleborsa) - Scambi in positivo per l'che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dalIlha aperto a 79.396 in crescita dell'1,20%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue all'insegna della cautela a 1.019, dopo aver avviato la seduta a 1.014.Tra ledi Piazza Affari dell'indice beni per la casa, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,40%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,35%.Tra leitaliane, scambia in profit, che lievita dell'1,31%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,16%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,13%.Tra i titoli adel comparto beni per la casa, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,95%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,92%.Decolla, con un importante progresso del 2,89%.