Leonardo fumata bianca per l'incorporazione di Sistemi Dinamici

Leonardo

(Teleborsa) - Arriva la fumata bianca per quanto riguarda il progetto di fusione che coinvolge, società d’ingegneria che sviluppa, produce e vende aeromobili a pilotaggio remoto. L’operazione, inquadrata nel complessivo progettoche vuole ragionare suDopo l’avvio nel 2016, Leonardofra le due società, e il business di Sistemi Dinamici. L’operazione di fusione, tuttavia, non comporterà nuove, senza modificare lo statuto sociale di Leonardo.L'Amministratore delegato di Leonardo,, ha anticipato cheper "garantire una spinta importante alladel piano industriale e di una crescita a lungo termine grazie all'innovazione tecnologica, cercando di affermarci nel mercato dell’(aerospazio, difesa e sicurezza)". "Inoltre – conclude Profumo – abbiamo costituito tre nuove unita organizzative, a diretto riporto dell'Ad:affidata a Giovanni Soccodato, per la governance e il coordinamento delle partecipazioni e delle joint venture strategiche e delle operazioni di M&A;affidata a Enrico Savio, per la definizione delle linee di indirizzo strategico e del posizionamento competitivo di gruppo;affidata a Roberto Cingolani, per l'indirizzo e la gestione dell'evoluzione delle tecnologie innovative di gruppo".