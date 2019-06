Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegue all'insegna della prudenza la borsa di Wall Street in una. Le spese per consumi sono in linea con le aspettative , nel mese di maggio, mentredi mercato. Nel pomeriggio sono state diffuse altre statistiche come: l'aggiornamento sull'andamento dell' attività manifatturiera nell'area di Chicago e la fiducia dei consumatori americani elaborata dall'Università del Michigan.Nel frattempo, gli investitori guardano al G20 in Giappone che ha preso il via e su cui sono puntati i riflettori in attesa delle indicazioni sulloTra gli indici statunitensi, ilsegna un +0,19%; mentre, al contrario, loavanza in maniera frazionale, arrivando a 2.935,24 punti. Guadagni frazionali per il(+0,39%); consolida i livelli della vigilia lo(+0,17%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,31%),(+0,88%) e(+0,84%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,71%),(+2,45%),(+1,22%) e(+1,06%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,79%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,12%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,45%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,21%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,26%),(+3,21%),(+2,62%) e(+2,08%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,79%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,31%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,78%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,46%.