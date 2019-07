Ferrovie, Gibelli (ASSTRA): "Valorizzare i treni storici"

(Teleborsa) -Sono queste le parole chiave che, presidente diAssociazione Trasporti ha usato durante lasulle, organizzata a Napoli in partnership con(Ente Autonomo Volturno).“Le ferrovie turistiche e storiche costituiscono un bacino di risorse ineguagliabile in un Paese come l’Italia, un grande patrimonio da valorizzare, ma anche un mercato da sviluppare con prezzi adeguati ai servizi forniti”, ha affermato Gibelli.Con l’arrivo dell’estate,a Portici hanno dato unasu alcune località dal fascino straordinario. Gli operatori intervenuti al convegno hanno infatti potuto apprezzare i servizi di una ferrovia storica come la, che collega non solo zone tra le più densamente abitate d’Italia, ma anche luoghi turistici di bellezza incomparabile come“Le ferrovie turistiche e storiche sono sicuramente un grande patrimonio da valorizzare – ha poi aggiunto il presidente di ASSTRA - per quanto riguarda le ferrovie storiche,allo sviluppo delle attività delle associazioni amatoriali e l’applicazione della legge varata dal Parlamento. Per quanto riguarda le ferrovie turistiche, il presupposto è – come per le aziende di trasporto pubblico locale – che vengano forniti servizi adeguati e che ci sia anche attenzione al rapporto costi-ricavi. Il turismo è oggi una delle principali leve dell’economia mondiale.”