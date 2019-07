Mercati positivi, Milano resta alla finestra

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

tecnologia

materie prime

alimentare

bancario

STMicroelectronics

Tenaris

Saipem

Pirelli

Atlantia

UBI Banca

Unicredit

Mediobanca

Banca MPS

Banca Ifis

Danieli

Carel Industries

Tinexta

Zignago Vetro

Technogym

Enav

(Teleborsa) -, mentre Piazza Affari resta indietro terminando vicino ai valori della vigilia. Bilancio decisamente positivo a Wall Street, con loche vanta un progresso dello 0,71%.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,58%. L'è in calo (-1,45%) e si attesta su 1.388,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,38%.Scende lo, attestandosi a +230 punti base, con un calo di 10 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell'1,94%.sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,99%, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,97%, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,52%.A Milano, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 21.254 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il, che si ferma a 23.190 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Leggermente positivo il(+0,4%), come il FTSE Italia Star (0,4%).Il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,95 miliardi di euro, in rialzo rispetto agli 1,87 miliardi della vigilia, mentre i volumi si sono attestati a 0,59 miliardi di azioni, rispetto ai 0,66 miliardi precedenti.Su 220 titoli trattati a Piazza Affari, 83 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 119. Invariate le rimanenti 18 azioni.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+3,69%),(+2,50%) e(+1,16%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,94%.di Milano, troviamo(+4,20%),(+2,52%),(+2,38%) e(+2,08%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,23%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,62%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,50%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,28%.di Milano,(+4,45%),(+4,13%),(+2,98%) e(+2,62%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,65%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,01%.In caduta libera, che affonda del 2,86%.Pesante, che segna una discesa di ben -2 punti percentuali.Tra i dati, in Germania sarà annunciatoalle 08:00 di domani, per il quale gli analisti stimano 0,5%. La produzione industriale misura la variazione, al netto dell'inflazione, della produzione manufatturiera, delle miniere e dei servizi. Valori superiori alle previsioni vanno interpretati come positivi dal punto di vista monetario.Mercoledì alle 10:00,, sarà pubblicato il PMI composito che, in base alle analisi degli esperti del settore, è. Il Purchasing Managers Index (PMI) composito misura la crescita dell'attività economica nella Zona Euro.In USA verràalle 14:15 di mercoledì, per il quale gli analisti stimano 140.000 unità. Il dato indica il numero degli occupati nel settore privato in USA.