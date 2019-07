Tariffe, scattano aumenti a raffica per luce, telefono, bus

(Teleborsa) -. Un salasso per il mese di luglio, che inizia con una serie di rincari,Come denunciato dal, da oggi si susseguiranno,a cominciare dall'cheper decisione dell’Arera. . "L’aumento delle tariffe riguardanti l’elettricità – sottolinea l'associazione – avviene nel momento di maggior consumo di elettricità, per l’uso di condizionatori e sistemi di climatizzazione, che avrà un forte impatto sulla spesa energetica".Inoltre saranno ingenti i rincari per le, con un aggravio di spesa che può arrivare anche aal mese. E come già accennato nelle scorse settimane, dal 15 luglio, con gli abitanti di Milano che dovranno rendere conto di un rincaro del costo del ticket che passera