Alitalia, per la Newco torna favorito il Gruppo Toto

(Teleborsa) - A 24 ore dal previsto incontro nella sede deltra il vicepremier e ministroe le parti sindacali per illustrare le prospettive dell’operazione di salvataggio e rilancio di, sullo scacchiere dei pretendenti all’ingresso nella Newco guidata dale pedine si muovono spinte da strategie comunicazione che poi dovranno trovare riscontro nella solidità della proposta.L’entrata in scena di, azionista di maggioranza della compagnia di bandiera colombiana, non sembra potersi sposare con la presenza di, dal momento che la compagnia aerea sudamericana fa capo ae il vettore Usa a. Due mondi e strategie commerciali contrapposti, impossibili da conciliare.E’ il motivo per cui in queste ore salgono le quotazioni del, che con una lettera inviata nei giorni scorsi a Il Messaggero ha fatto intendere di avere i conti a posto, respingendo accuse di presunta inaffidabilità legate a precedenti esperienze nel settore del trasporto aereo. Il fondatore disembra averee condividere un piano industriale di lungo termine.