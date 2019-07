Wall Street in stand-by

Dow Jones

(Teleborsa) -in questo martedì di borsa, dopo aver vissuto una seduta positiva all'insegna degli acquisti nella giornata di ieri.A frenare gli entusiasmi degli investitori, le notizie provenienti dall'Europa che vedono le borse Vecchio Continente in apnea dopo la. Questa, che colpirebbe anche prodotti come Parmigiano, provolone, pasta, prosciutto, olive e whiskey irlandese, sarebbe una ritorsione per i sussidi europei ad Airbus, rivale commerciale di Boeing.All'Opening Bell nessuna variazione significativa per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 26.717,43 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità lo, che continua la giornata a 2.962,75 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,07%), come l'S&P 100 (-0,1%).Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,55%.del Dow Jones,(+1,22%) e(+0,78%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,12%.Tentenna, che cede lo 0,78%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,69%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,67%.Tra i(+1,79%),(+1,43%),(+0,97%) e(+0,96%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,89%.Affonda, con un ribasso del 3,22%.Calo deciso per, che segna un -1,69%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,37%.