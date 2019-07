Il settore automotive dell'Italia viaggia molto alto (+1,82%)

comparto italiano auto e ricambi

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che non si discosta molto dal buon andamento dell'e che guadagna l'1,82%, dopo la chiusura di ieri a quota 215.038,9.L'intanto guadagna l'1,33%, dopo un inizio di seduta a quota 468.Tra le azioni più importanti dell'indice automotive di Milano, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 2,62%.avanza dell'1,30%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,73%.Tra leitaliane, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,17%.Brilla, con un forte incremento (+2,75%).Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,84%.Tra ledi Piazza Affari, bene, con un rialzo dell'1,23%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,96%.