Piazza Affari: al centro degli acquisti Atlantia

gestore della più estesa rete autostradale europea

FTSE MIB

Atlantia

società di concessionarie autostradali

(Teleborsa) - Protagonista il, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,43%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Nel breve periodo, lapresenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 23,77 Euro e supporto a 23,19. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 24,35.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)