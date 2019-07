Fisco, pronte indicazioni invio telematico dati dei corrispettivi giornalieri

(Teleborsa) - Pronte ledei dati deinel periodo transitorio previsto dal decreto crescita. Un provvedimento, infatti, definisce leper gli operatori che non hanno ancora la disponibilità di un registratore telematico e approva leper l'invio dei dati.- In base al provvedimento, l'Agenzia metterà a disposizioneper l'invio telematico dei corrispettivi da parte degli operatori che, neidal'introduzione dell'obbligo, non abbiano la disponibilità di un registratore telematico. Un, all'interno dell'area riservata del, consentiràdi un file con i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota IVA o senza distinzione tra imponibile e imposta (regime di ventilazione), oppure di un file compresso con i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate. Unall'interno del portale Fatture e corrispettivi, consentirà in alternativa ladei corrispettivi complessivi giornalieri, sempre distinti per aliquota IVA o con l'indicazione del regime di ventilazione. Infineconsentiràdei corrispettivi giornalieri- I dati dei corrispettivi giornalieri possono essere inviati, con i diversi servizi disponibili,o da un. In quest'ultimo caso, gli intermediari incaricati della trasmissione telematica rilasciano al contribuente copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta, che ne attesta il ricevimento da parte dell'Agenzia delle Entrate e costituisce prova dell'avvenuta presentazione.