Huawei, Cina a Usa: "Per raggiungere accordo necessaria rimozione dei dazi"

(Teleborsa) -Ad affermarlo è stato ilnel corso della conferenza stampa settimanale."Noi speriamo che gli Usa non colpiscano le imprese cinesi. Le due delegazioni sono in stretta comunicazione e se ci saranno informazioni le daremo" ha aggiunto Gao in merito agli sviluppi dei negoziati. In sostanzaÈ questo il messaggio lanciato dalla Cina agli Stati Uniti dopo la tregua siglata tra i presidenti Donald Trump e Xi Jinping a margine del G20 di Osaka. "La Cina ritiene da sempre che l'imposizione di dazi danneggi le due parti e provochi incertezza nell'economia globale" ha ribadito il Portavoce sottolineando come "il punto di inizio delle frizioni commerciali è stato l'imposizione da parte degli Usa delle prime misure sulle merci cinese".