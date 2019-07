Mutui, mercato in crescita nei primi sei mesi con tassi a minimi storici

(Teleborsa) -. Significativo l'dell'importo medio richiesto dagli aspiranti mutuatari, così come l'da parte degli istituti di credito, mentre si registra un calo dei. E' quanto emerge dall'Osservatorio sul mercato dei mutui di Facile.it e Mutui.it, realizzato su un campione di oltre 60mila richieste di mutuo.Glinei primi 6 mesi del 2019 sono, stabilizzandosi sui. In aumento ancheche sarebbe pari a(+1%). E' stabile invece ladei mutui richiesti, che si aggira intorno aiDa segnalare invece la, favorito dal calo dell'indice. La riduzione dei tassi suè stata però, che hanno modificato il loro, crescendo il valore della forbice dai 10 ai 40 punti. Importante, anche la diminuzione dei, con un risparmio mensile compreso tra iSempre più italiani, scelgono i mutui a tasso fisso, con l'85% delle famiglie che ha puntato ad ottenere una rata costante nel tempo, in aumento del 10% rispetto al 2018. Ivano, responsabile mutui di Facile.it, ha parlato di questo aumento: "Può essere letto anche in funzione di unada parte delle banche, sopratutto verso le pratiche di mutuo legate a finanziamenti ad alto(Loan to Value), ma la tendenza a concedere credito è stata positiva e ci aspettiamo possa crescere ulteriormente nella seconda parte dell'anno, anche grazie al calo d'interessi registrato negli ultimi mesi".