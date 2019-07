Piaggio Aerospace, confermato graduale riassorbimento dei lavoratori in CIGS

(Teleborsa) -nell'ordine di circa 100 unità al mese, fino al completo rientro dell'intera forza lavoro. Già a partire dal prossimo mese diè stato pianificato il rientro diper attività propedeutiche alla messa in esecuzione dei contratti sul P.180.Durante l’incontro di oggi presso l’, il Commissario straordinario di Piaggio Aerospace, informa una nota, "ha ricordato quanto ribadito in occasione del tavolo al Mise dello scorso 20 giugno in merito aldalla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs)". Nello specifico, a partire dal momento incui i(acquisizione di 9 nuovi velivoli da parte del ministero della difesa e retrofit di 19 aerei attualmente operativi) saranno sottoscritti, è previsto un graduale riassorbimento degli operai e dei tecnici in Cigs nell'ordine di circaPer quanto riguarda invece i nuovi, il CommissarioNicastro ha confermato alle organizzazioni sindacali che tali commessedelle parti e che la loroIl Commissario ha infine ricordato l'importanza degliin ambito sia civile che militare, per un valore complessivo di, confermati dal Ministero della Difesa all'azienda e alle organizzazioni sindacali in occasione del tavolo dello scorso 20 giugno al MISE : per la prima volta Piaggio Aerospace è destinataria di commesse di tale valore.