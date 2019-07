Aeroporto Cagliari, record di traffico nel primo semestre 2019

(Teleborsa) - Nuoviper: il primo semestre ha chiuso contra arrivi e partenze ed una crescita complessiva pari arispetto all’anno scorso.Il volume dei passeggeri cresce soprattutto sulleche fanno registrare un ottimo, ma chiudono in crescita anche le rotte nazionali con un. Il segmento dei viaggiatori che hanno scelto di volare conha in assoluto la performance migliore:rispetto al 2018.Da gennaio a giugno è stato registrato un totale di 14.717(somma di arrivi e partenze) che corrisponde a unanno su anno."I numeri non mentono e il nostro trend positivo non è un caso, ma il frutto di un lungo e attento lavoro di promozione e programmazione", sottolinea, amministratore delegato di SOGAER, società di gestione dello scalo sardo, ricordando l'ambizioso lavoro di ampliamento delle rotte effettuato con la stagione oinvernale"Nel quadriennio 2020-2023 sono previsti circa 50 milioni di investimenti che renderanno lo scalo sempre più moderno efunzionale", ha concluso.