Il comparto dei servizi finanziari in Italia è di poco in territorio negativo (-0,56%), si concentrano le vendite su Mutuionline

(Teleborsa) - Scambi sotto i livelli della vigilia per il, mentre ilregistra un ribasso più marcato.Ilha chiuso a quota 91.798,1, con una flessione dello 0,56% rispetto alla chiusura precedente, mentre l'si ferma a 464, dopo aver esordito a 469.Tra ledi Piazza Affari dell'indice servizi finanziari, giornata fiacca per, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,99%.Tra le azioni del, chiusura in rosso per, che termina la seduta segnando un calo dell'1,74%.Ribasso per, che chiude la seduta con una flessione dell'1,04%.Debole la giornata per, che porta a casa un calo dello 0,86%.