Sotto i livelli della vigilia il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia (-0,56%)

comparto beni industriali a Milano

indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica

FTSE Italia Industrial Goods & Services

indice EURO STOXX Industrial Goods & Services

Leonardo

Ftse MidCap

Aeroporto di Bologna

Interpump

Datalogic

small-cap

El.En

Beghelli

Cembre

(Teleborsa) - Ilsi muove in territorio negativo, mentre l'accusa una forte perdita.Il, che ha avviato gli scambi a quota 35.273,7, sta trattando a 35.151,5, in calo di appena -198,9 punti rispetto ai livelli di chiusura della vigilia, mentre l'si porta a 874, dopo aver aperto a 886.Tra le azioni più importanti del comparto beni industriali di Milano, contenuto ribasso per, che mostra una flessione dello 0,52%.Tra le azioni del, pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,94%.scende dell'1,96%.Calo deciso per, che segna un -1,93%.Tra ledi Milano, si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,13% sui valori precedenti.Crolla, con una flessione del 2,08%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,73%.