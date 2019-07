Ferrovie, MIT: al lavoro su barriere antirumore FS

(Teleborsa) - "Prosegue il proficuo lavoro al MIT in merito al, in vista di soluzioni alternative visivamente meno impattanti sul paesaggio". Lo scrive ilin una nota."Il tema è molto sentito, in particolare, tra le popolazioni che vivono a ridosso della linea adriatica - aggiunge la nota - non a caso i tavoli del Ministero stanno ricevendo un apporto determinante anche dai senatori marchigiani di maggioranzaSi avvicina, dunque, lache consentirà, in alcuni tratti, di risolvere l'annosa questione ed evitare barriere antirumore che. Si sta agendo, di concerto anche con il Ministero dell'Ambiente, oltre che con le società del, per ridurre all'origine l'inquinamento acustico, intervenendo sulla linea e sul materiale rotabile. In questo modo si potranno coniugare al meglio esigenze ambientali e paesaggistiche".