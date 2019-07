Energia, Nyusi al Forum Economico Italia Mozambico: scoperte gas rafforzato cooperazione

Saipem

(Teleborsa) - Il Presidente della Repubblica,ha partecipato oggi al "", evento che ha dato la possibilità ad imprenditori mozambicani e italiani di vari settori d'incontrarsi per creare partnership e investimenti nei due paesi.Nel suo discorso il Capo dello Stato mozambicano ha confermato il proprio impegno nel rafforzare le relazioni economico-commerciali per portarle allo stesso livello delle eccellenti relazioni politico-diplomatiche.Secondo Nyusi, le scoperte delle riserve di gas naturale , sottolineando che "abbiamo bisogno del sostegno dell'Italia per rilanciare la crescita di alcuni settori di cui abbiamo un grande potenziale".Per, Amministratore Delegato diquesta "è stata l'occasione per rinforzare i rapporti che già erano buoni e che sono destinati a diventare in futuro ancora migliori per lo sviluppo del Paese". "Sicuramente il Mozambico rappresenterà per Saipem uno dei Paesi centrali per il suo portafoglio", ha poi aggiunto.Il Presidente della Repubblica del Mozambico ha poi colto l'occasione per invitare gli imprenditori italiani a partecipare alla fiera di Maputo Trade and Industrial (FACIM) che si terrà nel distretto di Marracuene, nella provincia di Maputo, alla fine di agosto.