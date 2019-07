Il comparto bancario a Piazza Affari viaggia molto alto (+1,50%)

indice dei titoli bancari in Italia

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per l', che non si discosta molto dal buon andamento dell'e che guadagna l'1,50%, dopo la chiusura di ieri a quota 8.265,8.L'intanto guadagna l'1,35%, dopo un inizio di seduta a quota 90.Nel, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,12%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,65%.Buona performance per, che cresce dell'1,64%.Tra le azioni del, ottima performance per, che scambia in rialzo del 5,27%.Exploit di, che mostra un rialzo del 4,44%.Su di giri(+2,14%).Tra ledi Piazza Affari, avanza di poco, che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,63%.