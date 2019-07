Wall Street resta al palo

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 26.783,49 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con chiusura su 2.979,63 punti. In frazionale progresso il(+0,53%); pressoché invariato lo(+0,18%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, i settori(-1,01%) e(-0,58%) sono stati tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+0,99%),(+0,96%),(+0,90%) e(+0,81%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,18%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,99%.scende dell'1,51%.Calo deciso per, che segna un -1,01%.Al top tra i, si posizionano(+3,46%),(+3,41%),(+3,23%) e(+3,10%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,88%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,49%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,33%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,31%.