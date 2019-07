Andamento negativo per il comparto utility in Italia (-0,74%), netto calo registrato da Falck Renewables

settore utility italiano

indice Utilities dell'Area Euro

FTSE Italia Utilities

indice EURO STOXX Utilities

grande capitalizzazione

Enel

Terna

mid-cap

Falck Renewables

IREN

small-cap

Ternienergia

Alerion

Seri Industrial

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il, preannunciato dall'andamento debole dell'Ilha avviato la giornata a quota 35.240,3, in diminuzione dello 0,74%. Flessione controllata invece dell'che evidenzia una leggera diminuzione rispetto alla precedente chiusura a quota 325, dopo che ha esordito a 327.Tra le azioni italiane adell'indice utility, frazionale ribasso per, che scambia con una perdita dello 0,81%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,69%.Tra leitaliane, affonda sul mercato, che soffre con un calo del 2,38%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,57%.Tra ledi Milano, sottotono, che passa di mano con un calo dell'1,55%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,74%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,57%.