Governo, Autonomia: strappo Lega-M5S su scuola e salari

(Teleborsa) -ancora lanel. Questa volta a far aumentare itocca alladelicatissima,sulla quale si consuma l'ennesimo strappo tra Lega e CinqueStelle nella giornata di ieri nel corso del vertice convocato dalche si è- “Un bambino non sceglie in quale regione nascere”. Luigi Di Maio affida la prima reazione ufficiale a Facebook dopo lo strappo.Un bambino non sceglie in quale regione nascere: noi. L’Autonomia si deve fare ma non si deve fare male", ha tuonato il leader pentastellato pentastellatoUnache ha mandato il collega Vicepremier,su tutte le furie:ha detto il leader leghista in un video postato sui social.- “Chi rallenta sull’Autonomia non fa un dispetto a Salvini o alla Lega. Certe cose io me le aspetto dalle opposizioni, dal Pd”. Affonda ancora il leader leghista: “Chi difende il vecchio non fa un favore a nessuno. Né a Milano né a Napoli.. E io voglio unMa non è solo laa tenere banco. A rischiare di far saltare la partita anche presunte "gabbie salariali", come riportano alcune dichiarazioni post- vertice, che fanno alzare il muro sponda CinquesteStelle: “dice la parlamentare M5S Barbara Lezzi. Una misura che secondo i pentastellati si tradurrebbe. Poi continua: "Una simile proposta spaccherebbe il Paese e la consideriamo discriminatoria e classista", perché inoltre- Toccherà, ancora una volta, al Premier Giuseppe Conte, indossare i panni da paciere per cercare di trovare unche più di una volta nel corso dei mesi si sono trovate arivelando una ormai"Sulle autonomie stiamo lavorando, io presiedo il tavolo. Ritengo che il modo migliore per una buona riformaAbbiamo fatto molto lavoro, sono il garante del lavoro che stiamo facendo che, ha assicurato il Presidente del Consiglio.