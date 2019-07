Il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia è in territorio positivo (+0,79%), seduta effervescente per Avio

comparto beni industriali a Milano

(Teleborsa) - Scambi al rialzo per il, che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dall'Ilha aperto a 35.354,3, in crescita di 277,2 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'chiude cautamente positivo a quota 867, dopo aver avviato la seduta a 863.Nel, nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +1,92%.Balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,52%.Seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,30%.Tra le medie imprese quotate sul, frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +0,88%.Piccolo passo in avanti per, che porta a casa un misero +0,72%.Tra ledi Piazza Affari, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 2,79%.Brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 2,70%.Risultato positivo per, che lievita dell'1,70%.