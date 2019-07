L'Europa resta al palo. Occhio alle Banche Centrali

Euro / Dollaro USA

Reply

(Teleborsa) -, con gli investitori concentrati sulle riunioni di politica monetaria di fine mese della BCE e poi della Fed Riguardo all'Italia,hanno segnalato che l'economia italiana cresce troppo poco e che il debito aumenta sempre più L'scambia 1,126, con il biglietto verde che risente di un possibile taglio del costo del denaro da parte della Federal Reserve. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.409,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 60,28 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +197 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,72%.senza slancio-0,07%,è stabile -0,05%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,35%.; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 24.173 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,18%), come il FTSE Italia Star (-0,1%).In Borsa di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,1 miliardi di euro, dai 2,08 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati quest'oggi sono passati da 0,6 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,63 miliardi.218 sono le azioni scambiate: tra queste, 102 titoli hanno chiuso in rosso, mentre 96 azioni hanno terminato in territorio positivo. Invariate le altre 20 azioni del listino milanese.In buona evidenza a Milano i comparti(+1,19%),(+1,01%) e(+1,00%).Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti(-0,71%),(-0,54%) e(-0,50%).di Milano, troviamo(+2,94%),(+2,54%),(+1,92%) e(+1,91%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso con un -1,00%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,91%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,68%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,67%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,95%),(+3,58%),(+2,90%) e(+2,32%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni con un -3,08%.Sensibili perdite per, in calo del 2,85%.In apnea, che arretra del 2,35%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,12%.