L'indice del settore costruzioni italiano si muove in territorio positivo (+1,01%)

Panariagroup

(Teleborsa) - Ilcontinua la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dalIlha aperto a 30.401 in guadagno dell'1,01%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono positivo a 440, dopo aver avviato la seduta a 437.Tra le azioni italiane adell'indice costruzioni, avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,20%.Tra leitaliane, effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 2,06%.Tra i titoli adel comparto costruzioni, balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,54%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,08%.