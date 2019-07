Si muove in territorio negativo il comparto alimentare a Piazza Affari (-0,87%), borsa Piazza Affari: in discesa Centrale del Latte D'Italia

indice del settore alimentare italiano

(Teleborsa) - Scambi negativi per l', in sintonia con la debolezza evidenziata dalIlha aperto a 98.814,8, in diminuzione di 862,3 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono negativo a 621, dopo aver avviato la seduta a 626.Tra le azioni più importanti del comparto alimentare di Milano, giornata fiacca per, che tratta in ribasso dello 0,86%.Tra le azioni del, si muove verso il basso, con una flessione dell'1,88%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,79%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.