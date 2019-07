Andamento negativo per l'indice dei titoli bancari in Italia (-0,81%)

comparto bancario a Piazza Affari

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il, preannunciato dall'andamento debole dell'Ilha avviato la giornata a quota 8.422,2, in diminuzione dello 0,81%. Flessione controllata invece dell'che evidenzia una leggera diminuzione rispetto alla precedente chiusura a quota 91, dopo che ha esordito a 91.Tra ledi Piazza Affari del comparto bancario, ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione dell'1,49% sui valori precedenti.Calo deciso per, che segna un -1,47%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,20%.Tra i titoli adell'indice bancario, affonda sul mercato, che soffre con un calo del 2,99%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,16%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,90%.Tra i titoli adel comparto bancario, frazionale ribasso per, che scambia con una perdita dello 0,94%.