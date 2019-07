Fervi, ricavi in crescita del 22% nel 1° semestre

Fervi

(Teleborsa) - Importante preconsuntivo di ricavi per il Gruppo. Nel 1° semestra 2019, l'azienda ha realizzato ricavi pari adi euro, segnando una crescita del 22% dopo l'acquisizione diavvenuta nel corso del primo semestre.I risultati semestrali completi verranno approvati dal CdA del 27 settembre 2019. Ilè attivo nel settore della fornitura di attrezzature professionali principalmente per l'officina meccanica, auto, falegnameria, cantiere e prodotti inclusi nel mercato di manutenzione e riparazione. Con le sue controllaterappresentano un eccellenza per quanto riguarda il segmento di mercato del, rivolto a hobbisti e in generale soggetti che utilizzano gli utensilia fini non professionali.