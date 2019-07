TraWell, accordo quinquennale con aeroporto di Krasnoyarsk

TraWell

(Teleborsa) - Un accordo quinquennale importante per, che grazie ad una sua società controllata vince una gara per un rinnovo della concessione fondamentale. Per i prossimi, la controllata, acquisita nel corso dell'operazione, ha ricevuto conferma di aggiudicazione per la fornitura della propria offerta integrata di servizi per i viaggiatori presso l'aeroporto siberiano diLa società attiva nel servizio dibagagli per i passeggeri, ha ottenuto la concessione per uno degli scali più importanti della Siberia, che conta circadi passeggeri nel 2018. "L'ingresso nell'aeroporto di- afferma Rudolph, Presidente di TraWell - conferma la leadership della nostra controllata Wrapping Service in, nonché la capacità di sviluppo del nostro socio Alexander".