Il settore costruzioni a Milano marcia in positivo (+0,76%), scambi al rialzo per Astaldi

(Teleborsa) - Andamento tonico per l'grazie alla scia positiva disegnata dalIlha aperto a 30.552,1 con un incremento di 230,9 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in rialzo a 448, dopo aver avviato la seduta a 444.Tra le azioni italiane adell'indice costruzioni, avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,39%.Tra leitaliane, balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,30%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,92%.Tra le azioni del, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,75%.