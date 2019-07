Piaggio sigla con Agenzia Entrate accordo Patent Box

Gruppo Piaggio

(Teleborsa) - E' stato raggiunto un accordo preventivo tra ile l'italiana per accedere al regime di tassazione agevolato previsto dalla normativa che ha introdotto ilIl regime opzionale del Patent Box ha durata per cinque esercizi sociali (2015-2019)., mentre il beneficio per l’anno 2019 sarà stimato in sede di redazione del relativo Bilancio annuale.L’accordo di Patent Box sottoscritto dal Gruppo Piaggio prevede un regime di tassazione agevolata sul reddito generato, direttamente e indirettamente, mediante l’utilizzo dei marchi, registrati o in corso di registrazione. Il vantaggio è determinato escludendo dal reddito imponibile di ciascun esercizio una determinata quota di reddito attribuibile all'utilizzo dei marchi oggetto dell’agevolazione: tale percentuale è pari al 30% per l’esercizio 2015, al 40% per il 2016 e al 50% per il triennio 2017-2019.