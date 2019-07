Wall Street in stand-by

Goldman Sachs

(Teleborsa) -nonostante la pubblicazione di una trimestrale positiva sia persia perNessuna variazione significativa per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 27.362,18 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza lo, che si posiziona a 3.012 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Sulla parità il(-0,14%), come l'S&P 100 (-0,1%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500.del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+1,38%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,42%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,37%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,57%.Tra i(+6,78%),(+2,02%),(+1,53%) e(+1,21%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,62%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,44%.In caduta libera, che affonda del 2,37%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,34 punti percentuali.