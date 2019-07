Andamento negativo per il settore servizi per la finanza a Piazza Affari (-0,79%), giornata in discesa per Lventure Group

comparto dei servizi finanziari in Italia

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il, preannunciato dall'andamento debole delIlha chiuso la giornata a quota 91.504,5, in diminuzione dello 0,79%. Flessione controllata invece dell'che evidenzia una leggera diminuzione rispetto alla precedente chiusura a quota 460, dopo che ha esordito a 462.Tra le azioni italiane adell'indice servizi finanziari, composto ribasso per, in flessione dell'1,95% sui valori precedenti.Debole la giornata per, che porta a casa un calo dello 0,57%.Tra le medie imprese quotate sul, giornata da dimenticare per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,16% sui valori precedenti.Chiusura negativa per, con un ribasso dell'1,53%.Contenuto ribasso per, che archivia la sessione in flessione dello 0,96%.Tra le azioni del, aggressivo ribasso per, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 2,73%.Seduta negativa per, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,81%.Chiusura in rosso per, che termina la seduta segnando un calo dell'1,31%.