Confindustria Digitale: piano straordinario per l’Italia 4.0

(Teleborsa) - Una partire dalla, chiave per rendere sostenibile la riduzione del debito e rilanciare la crescita.È il cuore della proposta lanciata dain collaborazione connel corso del convegno "Investire, accelerare, crescere".Il nostro Paese, pur se tra le dieci nazioni industrializzate del mondo, da anni è agli ultimi posti nella classifica del: se nel 2014, anno di lancio del Desi, l'Italia era 25esima su 28,Da qui la proposta di Confindustria Digitale di unaffinché questo progetto diventi una misura strutturale già dalla prossima manovra economica. Quattro i pilastri del piano:"Il fatto che l'economia stia in una situazione molto negativa lo sappiamo tutti,. Se noi guardiamo ai motivi di questa situazione, il", ha commentato il presidente di Confindustria Digitale,"L'appello che lanciamo è di un piano per una Italia 4.0: vogliamo mettere al centro del Paese l'attenzione sul fatto che", rilancia Avenia.Per Avenia non è necessario ricominciare da zero, ". Va data priorità alle azioni che hanno maggior impatto e capacità di effetto leva sull'economia, adottando in una logica di sistema le metodologie di lavoro che sono state alle base dei casi di successo, assicurando stabilità e continuità alla governance dei piani, ai finanziamenti e alla disponibilità di risorse umane qualificate per portarli a compimento"È fondamentale, fare formazione a tutti i livelli, creare figure con nuove competenze e cittadini digitali del futuro - gli fa eco, direttore della Luiss Business School - L'Italia oggi non ha una strategia complessiva per le competenze digitali che invece sarebbe fondamentale per ridurre il divario digitale e ampliare l'inclusione sociale"