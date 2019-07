Il settore automotive dell'Italia dà qualche segnale positivo (+0,64%)

comparto italiano auto e ricambi

indice europeo del settore auto e ricambi

FTSE Italia Automobiles & Parts

indice EURO STOXX Automobiles & Parts

Fiat Chrysler

Ferrari

Landi Renzo

Pininfarina

(Teleborsa) - Partenza moderatamente positiva per il, che si muove poco sopra i livelli di chiusura di ieri, nonostante l'andamento piatto dell', che non mostra variazioni di rilievo.Ilha aperto a 218.855,4, in recupero dello 0,64%, rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'viaggia a 467 senza sensibili variazioni.Tra le azioni più importanti dell'indice automotive di Milano, balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,15%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,53%.Tra ledi Piazza Affari, modesto recupero sui valori precedenti per, che passa di mano in progresso dello 0,74%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,67%.