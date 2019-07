Sostravel acquisisce asset principali concorrente Flio

Sostravel.com

(Teleborsa) - Un'acquisizione che conferma ancora di più la voglia di voler diventare i numeri uno del campo del turismo.S.p.A. ha annunciato di aver acquisito gliprincipali del concorrente, con l'acquisto del marchio, del sito internet, gli account relativi ade il database con oltredi download e 140.000 utenti attivi al mese.Flio, dal suo lancio ad oggi, è risultata una delle eccellenze nel campo del. Questo accordo prevedere una componente fissa, da pagarsi al, in cross selling sui servizi Sostravel nell'app Flio aumentando così sensibilmente il database di app users."Ambiamo a diventare un polo aggregatore di APP per il, capace di integrare in maniera logica e funzionale migliaia di servizi, ampliando l’offerta proposta e la clientela servita - dichiara Rudolph, Presidente e CEO di Sostravel. “Flio continuerà a specializzarsi sui servizi ai passeggeri aeroportuali, mentre Sostravel amplierà la propria offerta con, con l’ambizione di diventare un primario operatore nei servizi della modalità". Roman, co-fondatore e CMO di FLIO ha dichiarato: "Siamo molto orgogliosi di diventare parte rilevante di questo progetto. Sostravel e FLIO nascono entrambi con l'idea diil viaggio per i passeggeri. Pertanto sono entusiasta di contribuire a costruire il meglio possibile per i viaggiatori, combinando i servizi di".