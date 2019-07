Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) -, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 27.335,63 punti, mentre l'chiude a 3.004,04 punti. In lieve ribasso il(-0,5%), come l'S&P 100 (-0,4%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,13%),(-0,91%) e(-0,57%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,12%),(+1,87%),(+1,06%) e(+0,77%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,90%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,64%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,50%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,31%.(+5,56%),(+3,20%),(+2,85%) e(+1,96%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,77%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,07%.Sensibili perdite per, in calo del 3,02%.In apnea, che arretra del 2,90%.