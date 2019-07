Agenzia delle Entrate, al via la consultazione per il Patent Box

(Teleborsa) - Una consultazione pubblica che potrebbe aiutare in maniera importante la disciplina delcontenuta nelDa ieri (17 luglio) fino al 24 luglio, infatti, è possibile effettuare una consultazione pubblica per acquisire le osservazioni dieconomici,professionali ed esperti sullo schema didell'Agenzia delle Entrate per eventuali modifiche del Patent Box.Online, sul sito dell'Agenzia, la bozza del documento che illustra le regole da seguire in caso di opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile, in alternativa allaordinaria. In particolare, l'opzione deve esserenella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta al quale si riferisce ile la variazione in diminuzione va ripartita in tre quotedi pari importo.. La "versione in consultazione pubblica" del provvedimento indica inoltre, in maniera analitica, la documentazione che il contribuente dovrà predisporre per consentire il riscontro, da parte dell’Agenzia, della corretta determinazione della quota di reddito escluso (informazioni relative al periodo dell’agevolazione e metodo adottato per il calcolo). Il provvedimento specifica anche che, come previsto dal, i soggetti che hanno attivato una procedura di Patent box non ancora conclusa possono optare per la nuova modalità di accesso al beneficio dopo aver comunicato - via pec o con raccomandata a/r indirizzata all'ufficio presso il quale è pendente la vecchia procedura - la volontà di rinunciare alla prosecuzione del ruling.