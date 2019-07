Crowdinvesting, raddoppia in Italia: raccolti 517 milioni di euro

(Teleborsa) - Dati sempre più promettenti, per ilitaliano. Secondo il Report Italiano, realizzato dall'Osservatorio omonimo, in un anno, sono stati registrati aumenti incredibili per il mondo del crowdfunding:ha superato la soglia deglimilioni di euro raccolti, mentre ilè arrivato amilioni, il doppio rispetto al 2018 totalizzando un totale rispettivamente di 49 e 207 milioni.Il Crowdinvesting, che permette di aderire a progetti attraverso una piattaforma internet abilitante a un appello per raccogliere risorse destinate ad un progetto imprenditoriale, concedendo un(lending) oppure sottoscrivendodel capitale di rischio della società (equity). "Il- spiega Giancarlo, Direttore Scientifico dell'Osservatorio - si sta dimostrando sempre più una buona opportunità sia per leche vogliano finanziare le proprie attività, sia per glia caccia di rendimenti".Nel campo, il mercato è dominato dainnovative, che investono principalmente nel marketing e nel brand e nello sviluppo della piattaforma ICT. Alcune novità regolamentari sono state introdotte come la possibilità per i portali autorizzati di collocare titoli di debito e di offrire delle vetrine per ladelle azioni sottoscritte. Al 30 giugno risultavano autorizzati circain Italia, anche se non attivate. Il tasso di successo riguardo le campagne di raccolta è del 75% nei primi 6 mesi del 2019. Il valore medio del target di raccolte, per i progettiè di, 664.231 degli immobiliari.Riguardo il, in Italia, risultano attive 6destinate a finanziare persone fisiche e 7 per le imprese. Sul business aumentano leche offrono il modello di investimento diretto, dando possibilità di scelta immediata alsu come allocare i prestiti. Alcune piattaforme prevedono fondi diper ripagare eventuali prestiti in sofferenza come ad esempiorappresenta il leader nel prestito dei privati condi euro. Nel prestito alle imprese, invece,, October e Prestacap occupano il podio, e fanno leva sugli investitori istituzionali attraverso fondi di credito, cartolarizzazioni e accordi per moltiplicare le risorse a disposizione e scalare la vetta con un volume complessivodi 156 milioni di euro.