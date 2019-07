easyJet, +11% i ricavi nel secondo trimestre

easyJet

(Teleborsa) - Aumentano i ricavi per una delle compagnie aeree low cost più famose del mondo., nel trimestre conclusosi il 30 giugno, ha registrato unnei ricavi, pari adi sterline.Importante il dato riguardante il ricavo daiche aumenta delsalendo a 1,38 miliardi di sterline e leche registrano un incoraggiante 14,3% in più.Sempre più gente sceglie la compagnia aerea britannica, con un aumento dell'8% per quanto riguarda imentre i ricavi per ilhanno registrato un incremento dello 0,7%.