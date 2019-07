Limita le perdite Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,42%; sulla stessa linea, cede alle vendite lo, che chiude a 2.984,42 punti. In frazionale calo il(-0,48%), come l'S&P 100 (-0,6%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-2,17%),(-1,15%) e(-0,90%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,83%) e(+0,76%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,41%.In apnea, che arretra del 2,33%.Calo deciso per, che segna un -1,43%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,24%.(+8,74%),(+6,18%),(+2,44%) e(+2,11%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -10,27%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,78%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,35%.Affonda, con un ribasso del 2,82%.