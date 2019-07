Rialzo controllato per il comparto utility in Italia (+0,49%), lieve rialzo per Terna

settore utility italiano

indice Utilities dell'Area Euro

FTSE Italia Utilities

indice EURO STOXX Utilities

Terna

Enel

(Teleborsa) - Giornata in moderato rialzo per il, che apre sui livelli di chiusura di ieri, allineato con l'Ilha aperto a 35.097,4, in recupero dello 0,49%, rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'mostra un incremento dello 0,20% a 328.Tra le azioni più importanti dell'indice utility di Milano, composto rialzo per, che si muove con un guadagno dello 0,76%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,61%.