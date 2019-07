Vodafone, semaforo verde dell'UE ad accordo con Liberty Global

Vodafone

(Teleborsa) - Via libera della Commissione europea all'acquisizione da parte didegli asset tlc via cavo di Liberty Global per le attività in Repubblica ceca, Germania, Ungheria e Romania.L'Antitrust europeo ha riconosciuto "per concludere l'operazione. Bruxelles, nella nota in cui annuncia la decisione, sottolinea che il Gruppo tlc ha offerto "rimedi volti a garantire che gli utenti continuino a godere di prezzi equi, servizi di alta qualità e prodotti innovativi".