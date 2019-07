Cofide incorpora Cir

Cofide

(Teleborsa) - Approvato, da parte delle Assemblee straordinarie degli azionisti diilper incorporazione di quest'ultima nella controllante nella prima., subordinatamente al completamento della relativa procedura societaria e alla stipula dell’atto di fusione.Da quel giorno– Compagnie Industriali Riunite.perseguiti dalla fusione sono quelli die di governance del gruppo, attraverso la concentrazione del ruolo di holding in un'unica Società;sia in termini percentuali sia in valore assoluto, con la conseguente maggiore facilità di negoziazione delle azioni e appetibilità delle stesse per gli investitori eddi governance, amministrativi e di quotazione legati al mantenimento di due società holding quotate.La fusione prevede l'applicazione di undal valore nominale di 0,50 euro ciascuna, per ogni azione ordinaria CIR. Per servire il cambio, la prima procederà all'aumento del proprio capitale sociale permediante emissione di undal valore nominale di 0,50 euro ciascuna, in applicazione del rapporto di cambio.rende noto il comunicato ufficiale,he risultano in parte avverate.