COIMA RES, accordo di locazione con Accenture per Corso Como Place

COIMA RES

(Teleborsa) - Una nuova sede pergrazie ad un accordo conper l'intera torre (edificio A) del progetto Corso Como Place (precedentemente noto come progetto Bonnet). La torre, che corrisponde aldel progetto Corso Como Place, attualmente in fase di sviluppo.possiede una partecipazione delnel progetto Corso Como Place tramite il fondo Porta Nuova Bonnet mentre il rimanente 64,3% è di proprietà diL'accordo, di durata pluriennale, stipulato con Accenture ad un premio delrispetto al valore di mercato a causa alle superfici aggiuntive ricavate in fase die realizzazione, con la consegna prevista per il 2020. La stipula, avvenuta in anticipo rispetto ai tempi previsti, rappresenta un'importante validazione per ile conferma il forte interesse da parte dei conduttori per edifici ad uso ufficio di "" nel distretto di